"كدانة" تطلق المرحلة الأولى لمبادرة "المشاعر الخضراء" في مكة المكرمة

وستتم خلال المرحلة الأولى زراعة أنواع من الأشجار تتلاءم مع طبيعة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيتم تنفيذها على طريق المشاة في مشعر مزدلفة عبر فِرَق تطوعية، بالشراكة مع جامعة أم القرى وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وعدد من الفِرَق التطوعية الأخرى.