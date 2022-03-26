"كدانة" تطلق المرحلة الأولى لمبادرة "المشاعر الخضراء" في مكة المكرمة

أطلقت شركة "كدانة" للتنمية والتطوير إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، اليوم السبت، مبادرة "المشاعر الخضراء" المتوائمة مع مبادرة "السعودية الخضراء".
وتأتي مبادرة "المشاعر الخضراء" في إطار تفعيل دور كدانة في التطوير البيئي وتحسين المشهد الحضري، التي ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتلطيف حرارة الأجواء وتحسين المشهد الحضري العام.. ويأتي انطلاق المرحلة الأولى تزامنًا مع أسبوع البيئة.
وستتم خلال المرحلة الأولى زراعة أنواع من الأشجار تتلاءم مع طبيعة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيتم تنفيذها على طريق المشاة في مشعر مزدلفة عبر فِرَق تطوعية، بالشراكة مع جامعة أم القرى وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وعدد من الفِرَق التطوعية الأخرى.
كما يشارك في هذه المبادرة العديدُ من الجهات الحكومية والأهلية بإشراف مباشر من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وأمانة العاصمة المقدسة والرعاة والداعمين.