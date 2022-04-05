"كدانة" تطلق مهرجان وفعالية "ليالي رمضان" في المشاعر المقدسة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة، اليوم الثلاثاء، مهرجان وفعالية ليالي رمضان الترفيهية، في مشعر مزدلفة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم مؤمنة وعددٍ من قيادات الشركة، وتستمر الفعالية حتى 20 رمضان المبارك، سعيًا لخدمة زوار مكة المكرمة خلال الشهر الفضيل، وساكنيها، وإسهامًا في استدامة إعمار المشاعر المقدسة ورفع جودة الحياة وتنوع الفعاليات في المجتمع المكي.