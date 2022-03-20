"كدانة" تقدم رؤيتها لاستدامة إعمار المشاعر المقدسة

تستعد كدانة للتنمية والتطوير للمشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة كشريك استراتيجي الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الحالي بمدينة جدة.
وتأتي مشاركة (كدانة) في هذا المحفل المهم؛ في إطار رؤيتها التي تتمحور حول "الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة".
كما تقدم الشركة من خلال تنظيمها لجلسات "حج تووك hajj talk" أفكاراً ريادية في تجربة الضيف والسلوك الاجتماعي وكيفية تطبيقها في المشاعر المقدسة، وفي جانب الاستدامة تقدم نماذج وتجارب الدول المختلفة لإعلاء قيمة الاستدامة وتوجه المملكة لتحقيق ذلك في الحج، وفي جانب الإعمار تقدم أبرز الملامح والتطبيقات في بناء وإعمار المناطق الخاصة والمدن الذكية بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المختصين ذوي التجربة العالمية من خارج المملكة.
وتتواجد أيضاً (كدانة) في المعرض من خلال جناح خاص بها تستعرض فيه أعمالها، وتكشف من خلاله عن عدد من المبادرات والمشاريع الجديدة والنوعية الهادفة لتطوير المشاعر المقدسة والخدمات بها، كما ستوقع الشركة عدداً من الاتفاقيات إلى جانب مشاركتها في ورش العمل المصاحبة للمعرض.
وستعقد جلسة خلال أيام المؤتمر لرئيسها التنفيذي للحديث عن إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التي تخدم ضيوف الرحمن والعاملين في منظومة الحج.