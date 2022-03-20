"كدانة" تقدم رؤيتها لاستدامة إعمار المشاعر المقدسة

وتتواجد أيضاً (كدانة) في المعرض من خلال جناح خاص بها تستعرض فيه أعمالها، وتكشف من خلاله عن عدد من المبادرات والمشاريع الجديدة والنوعية الهادفة لتطوير المشاعر المقدسة والخدمات بها، كما ستوقع الشركة عدداً من الاتفاقيات إلى جانب مشاركتها في ورش العمل المصاحبة للمعرض.