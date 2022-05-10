"كدمان": الأعلاف سبب زيادة أسعار البيض.. والارتفاع سيكون طفيفًا

وبين أن هناك بعض الهايبرات والأسواق تبيع البيض بـ25 و26 ريالًا، وفي أسواق أخرى بـ16 و17 في أسواق الجملة، مثل سوق الشمال في حي المروج، وسوق الروابي في الرياض، داعيًا المستهلكين لشراء البيض من المحل المباشر الذي يوزع.

وقال: "كلما اختصرت وقلت سلسلة الإمدادات كلما انخفضت التكلفة"، مطالبًا بأن يكون المستهلك رشيدًا في الشراء في الحجم وفي النوع وفق الكم، وألا يأخذ في بيته أكثر من حاجته.