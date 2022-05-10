"كدمان": الأعلاف سبب زيادة أسعار البيض.. والارتفاع سيكون طفيفًا

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمنتجي الدواجن الدكتور عبد الله بن كدمان، أن زيادة أسعار البيض ستكون طفيفة وغير ملفتة للانتباه، وأن الزيادة تكون وفقًا لشراء الأعلاف التي وردت لبعض المصانع.
وطمأن "كدمان" في اتصال هاتفي مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، المستهلكين بأن البيض سيكون متوفرًا وهذا الأهم، مطالبًا المستهلك بأن يكون ذكيًّا في كيفية الشراء.
وبين أن هناك بعض الهايبرات والأسواق تبيع البيض بـ25 و26 ريالًا، وفي أسواق أخرى بـ16 و17 في أسواق الجملة، مثل سوق الشمال في حي المروج، وسوق الروابي في الرياض، داعيًا المستهلكين لشراء البيض من المحل المباشر الذي يوزع.
وقال: "كلما اختصرت وقلت سلسلة الإمدادات كلما انخفضت التكلفة"، مطالبًا بأن يكون المستهلك رشيدًا في الشراء في الحجم وفي النوع وفق الكم، وألا يأخذ في بيته أكثر من حاجته.