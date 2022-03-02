"كردي": هناك فجوة بين مراقبي البلدية وصاحب المنشأة ونعمل على تلاشيها

أكد مدير عام الإدارة العامة للامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور خالد بن نائل بن سليمان كردي، أن هناك فجوة كبيرة جدًّا بين المراقب في البلدية وصاحب المنشأة التجارية.. وصاحب المنشأة لا يتلقى أي توجيه من المراقب أو مناقشة واضحة لما جاء له.

وأشار "كردي" إلى أن الوزارة بدأت تعمل فعليًّا على تلاشي تلك الفجوة، بتوجيه مباشر من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبمتابعة من أمناء المناطق ورؤساء البلديات؛ لافتًا إلى أن الورش ستعمل ابتداءً من حائل، بتدريب ١٠٠ مراقب على سبل التعامل مع أصحاب المنشآت، وتوضيح ما لهم قبل تحرير المخالفات.

جاء ذلك بعد أن ألقى "كردي" كلمته في ملتقى "صناع الامتثال" الذي أقامته الوزارة، بالتعاون مع أمانة منطقة حائل، بفندق ملينيوم بحائل.