أمير الشرقية يُكرِّم الرقيب البارقي لإنقاذه أسرة من الغرق بشاطئ نصف القمر

كرَّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين الرقيب أول هيازع بن درويش البارقي، الذي قام بعمل بطولي بإنقاذه أسرة من الغرق بشاطئ نصف القمر.
وتفصيلاً، قدَّم أميرالمنطقة الشرقية الشكر والتقدير للبارقي، وأثنى على ما قام به من عمل بطولي؛ ساهم في إنقاذ أربعة أنفس، وحماية أسرة بأكملها.. وقال: "إن أبناء هذا الوطن نجدهم دائمًا يضحون بأرواحهم من أجل حماية الآخرين. والمواقف البطولية غير مستغربة على أبناءهذا الوطن".
ورفع البارقي الشكر والعرفان لأميرالمنطقة الشرقية على التكريم، وأكد أن هذا العمل هو ديدن قيادة هذه البلاد الذين يسارعون لإغاثة الملهوف في جميع دول العالم.
وأضاف البارقي: "نحن نسير على خطى قيادتنا. ولقد وفقني الله لإنقاذأفراد الأسرة وإيصالهم لبر الأمان عند وجودي مصادفة في موقع الحادث. وأسال الله أن يحفظ الجميع".