أمير الشرقية يُكرِّم الرقيب البارقي لإنقاذه أسرة من الغرق بشاطئ نصف القمر

وتفصيلاً، قدَّم أميرالمنطقة الشرقية الشكر والتقدير للبارقي، وأثنى على ما قام به من عمل بطولي؛ ساهم في إنقاذ أربعة أنفس، وحماية أسرة بأكملها.. وقال: "إن أبناء هذا الوطن نجدهم دائمًا يضحون بأرواحهم من أجل حماية الآخرين. والمواقف البطولية غير مستغربة على أبناءهذا الوطن".