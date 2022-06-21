كرم جبر: العلاقات المتميزة بين الرياض والقاهرة تنعكس على قوة العلاقات العربية

وأشار في هذا الصدد إلى رؤيتهما الموحدة حول القمة المشتركة المرتقبة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منتصف الشهر القادم، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحضور عدد من القادة، وبتعاون البلدين في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، كما يأتي التعاون الاقتصادي بين البلدين كأبرز مجالات التعاون؛ خصوصًا في ظل الأزمة العالمية الحالية.