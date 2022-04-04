"كروز السعودية" ترحِّب بسفينتَيْ "سيلفر سي" و"فايكنج ستار" لدعم أهداف السياحة الوطنية

رحَّبت "كروز السعودية Cruise Saudi"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في السعودية، بسفينتَيْ "سيلفر سي Silver Sea" و"فايكنج ستار Viking Star" السياحيتَيْن؛ للإبحار في المياه السعودية؛ ما يؤكد الجهود البارزة التي تبذلها "كروز السعودية" في استقطاب أفضل السفن السياحية العالمية لدعم السياحة الوطنية وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وأُقيمت مراسم تبادل الدروع والمفاتيح على متن السفينتَيْن في كل من ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع، بين قبطان السفينتَيْن ومسؤولي الميناء وشركة "كروز السعودية"، بوصفه تقليدًا رسميًّا عند قيام أي سفينة بتدشين ميناء جديد إيذانًا بإضافته ضمن وجهات توقُّف السفينة.
وقال السيد لارس كلاسن Lars Clasen، الرئيس التنفيذي لشركة "كروز السعودية": يسعدنا في "كروز السعودية" أن نرحب بالسفينتَيْن السياحيتَيْن المتميزتَيْن "سيلفر سي" و"فايكنج ستار" للإبحار في مياه المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى أن نقدم لضيوف السفن السياحية العالمية، خاصة الذين يبحثون عن العراقة، فرصة الاستمتاع بتجربة لا تنسى حقًّا، مع معالم السعودية الطبيعية والتاريخية والثقافية الفريدة.
وأضاف السيد كلاسن: لقد تم إطلاق "كروز السعودية" بهدف واضح، يتمثل في إنشاء الرحلات البحرية كركيزة اقتصادية جديدة، ومحرك لنمو وتطور السعودية. وتقدم الشركة بُعدًا إضافيًّا لصناعة السياحة المزدهرة في السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. ونحن في "كروز السعودية" نسعى إلى تقديم ما تزخر به السعودية من شواطئ وجزر ساحرة إلى التراث الثقافي الغني، والتاريخ العريق، وكرم الشعب، من خلال الاستمرار في الترحيب بالسفن السياحية، وفتح بوابات جديدة ومثيرة، تربطنا ببقية دول العالم.
ومن جانبه، ذكر قبطان سفينة "سيلفر سي Silversea" ماكرون مايكل: نيابة عن الجميع في سيلفر سي أود أن أتقدم بالشكر والعرفان لكروز السعودية وجميع الجهات الرسمية على هذا الاستقبال الحار في كل من ميناء جدة وميناء ينبع، وعلى إتاحة الفرصة لضيوف سفينتنا لاستكشاف وجهات جديدة مميزة كجزء من حكاية رحلاتنا السياحية العالمية لعام 2022، التي تربط أكثر المناطق تميزًا في العالم.
وتمثل السفينتان إضافة جديدة وقيمة لـ"كروز السعودية"، التي تمكنت من الدخول في عدد من الشراكات الهادفة والمثمرة مع العديد من خطوط الرحلات البحرية الدولية الكبرى، من بينها شركات: (إم.إس.سيMSC Cruises)، و(سينيك قروب Scenic Group)، و(فايكنج استار)، و(سيلفر سي Silversea)، التي أكملت في مجملها أكثر من 70 رحلة خلال موسمَي الصيف والشتاء في 2021 و2022.