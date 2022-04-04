"كروز السعودية" ترحِّب بسفينتَيْ "سيلفر سي" و"فايكنج ستار" لدعم أهداف السياحة الوطنية

وأضاف السيد كلاسن: لقد تم إطلاق "كروز السعودية" بهدف واضح، يتمثل في إنشاء الرحلات البحرية كركيزة اقتصادية جديدة، ومحرك لنمو وتطور السعودية. وتقدم الشركة بُعدًا إضافيًّا لصناعة السياحة المزدهرة في السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. ونحن في "كروز السعودية" نسعى إلى تقديم ما تزخر به السعودية من شواطئ وجزر ساحرة إلى التراث الثقافي الغني، والتاريخ العريق، وكرم الشعب، من خلال الاستمرار في الترحيب بالسفن السياحية، وفتح بوابات جديدة ومثيرة، تربطنا ببقية دول العالم.