كشافة التعليم توزّع 15 ألف وجبة إفطار حاج

يذكر أنه يشارك نحو 250 كشافًا وفتاة من كشافة وزارة التعليم ممثلةً في مركز بادر الكشفي "بنين - بنات" في خدمة ضيوف الرحمن باثنتي عشرة فرقةً كشفيةً "كشافون وفتيات" تعملُ في خمسة مسارات مختلفة، وتعمل مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في تنفيذ برامج الخدمة؛ حيث تقومُ فرقُ الكشافة بتوجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة في الدور الثاني والسطح، والإسهام في سهولة الحركة في مطاف الدور الأول والثاني، وتوزيع المياه المبردة والوجبات الغذائية في الساحات مع خروج حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء الصلوات.