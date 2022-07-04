كشافة الخدمة العامة تبدأ عملية مسح مشعري منى وعرفات

بدأ أفراد الكشافة المُشاركين في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعري منى وعرفات، بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين.
وأفاد رئيس لجنة المسح بمعسكرات الخدمة العامة القائد الكشفي هاني معتوق جان، أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى "الإعداد والتجهيز", حيث يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات، لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة.
وأضاف أن المرحلة الثانية والمتمثله في "المسح" والتي تقوم فيها الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابق مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة.
ولفت ألى أن المرحلة الثالثة يتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة بعد التأكد والمراجعة، مشيراً أن عملية مسح المشاعر تتم على فترتين صباحية ومسائية وتستمر حتى نهاية اليوم السابع من هذا الشهر.