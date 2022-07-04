كشافة الخدمة العامة تبدأ عملية مسح مشعري منى وعرفات

وأفاد رئيس لجنة المسح بمعسكرات الخدمة العامة القائد الكشفي هاني معتوق جان، أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى "الإعداد والتجهيز", حيث يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات، لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة.