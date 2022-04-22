كشافة "تعليم جدة" يسهّلون قدوم المعتمرين بمطار المؤسس في العشر الأواخر

من جهته، بيّن رئيس قسم النشاط الكشفي بـ"تعليم جدة" علي بن سالم العمري أن مشاركة كشافة "تعليم جدة" تتمثل في استقبال وإرشاد ومساعدة المعتمرين القادمين عبر الرحلات المحلية والدولية القادمة من مختلف مدن ومحافظات المملكة ومن الخارج، وتوجيههم داخل الصالات ونقاط المغادرة والمرافق التي يحتاجها المعتمر، وتقديم وجبات الإفطار وسقيا المياه، وكل ما يحتاجه المعتمر حتى مغادرته للمطار والتوجه لمكة المكرمة أو الدخول لصالات المغادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.