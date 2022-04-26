"كشاف سعودي" يُعيد الابتسامة لأم مغربية وابنتها فقدتا بعضهما داخل الحرم المكي

تمكن الكشاف هياف مداوي جبران آل عامر، ذا الـ 16 ربيعًا من الوحدة الكشفية في ثانوية سعد بن أبي وقاص التابعة لإدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب، من أن يجمع معتمرة من المملكة المغربية مع أهلها الذين فقدتهم داخل الحرم المكي الشريف، بعد أن لجأت إليه تلك المعتمرة وشرحت له أنها فقدت أمها منذ عدة ساعات، ولا تعرف رقم الهاتف النقال السعودي الخاص بها.
فما كان من الكشاف الشاب إلا أن قام بعمل بث إنترنت من هاتفه للمعتمرة التائهة لترسل موقعها داخل الحرم إلى أمها فباءت تلك المحاولة بالفشل، فمنحها جهازه للتحدث مع أحد أقاربها بالمملكة المغربية الذي يعرف رقم الأم السعودي ويبلغها مكان وجود بنتها ، فنجحت المحاولة وتواصلت مع الأم التي لم تكن بعيدة عن ابنتها، فاجتمعتا واستطاع ذلك الكشاف أن يرسم الابتسامة على محيا الأم وابنتها، مما جعلهما يدعوان له كثيرًا، وتعبّران عن إعجابهما بالموقف النبيل.
فيما اعتبر الكشاف هياف ذلك الموقف أمرًا عاديًا أمام ما يمر به وزملاؤه المشاركون في مركز بادر الكشفي التطوعي يوميًا من مواقف، حيث يواجهونها بحسن التصرف الذي عُرف عن الكشاف السعودي، مؤكدًا أنه وزملاءه من مختلف إدارات التعليم عازمون - بإذن الله - على المضيّ في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي تهدف إلى المزيد من التيسير على المعتمرين والصوام والمصلين خلال هذا الشهر الفضيل.
يُشار إلى أن هذا الكشاف يعد أحد النماذج المشرفة للشباب السعودي الذين يُسهمون في خدمة المعتمرين، والذي هو امتداد كما تم وصف ذلك الأمر بالعناية والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين من تسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها.