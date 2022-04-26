"كشاف سعودي" يُعيد الابتسامة لأم مغربية وابنتها فقدتا بعضهما داخل الحرم المكي

فيما اعتبر الكشاف هياف ذلك الموقف أمرًا عاديًا أمام ما يمر به وزملاؤه المشاركون في مركز بادر الكشفي التطوعي يوميًا من مواقف، حيث يواجهونها بحسن التصرف الذي عُرف عن الكشاف السعودي، مؤكدًا أنه وزملاءه من مختلف إدارات التعليم عازمون - بإذن الله - على المضيّ في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي تهدف إلى المزيد من التيسير على المعتمرين والصوام والمصلين خلال هذا الشهر الفضيل.