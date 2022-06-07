كشفت متابعتها لأسعار 217 سلعة.. "بغدادي": ما تقوم به "التجارة" يشعرني بالاطمئنان

"التجارة" تتابع أسعار 217 سلعة

وفي مقالها "ادعم المحلي" بصحيفة "الجزيرة"، تقول بغدادي: "فيما أبانت وزارة التجارة لإحدى الصحف أنها (تتابع وترصد أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار نحو 217 سلعة تموينية وضرورية، مشيرة إلى أن الرقابة على الأسعار تتم من خلال ثلاث آليات وهي: رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة، ثانياً مقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ثالثًا متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب)، وذلك أمر يبعث على الاطمئنان، في الوقت الذي يتساءل المستهلك عن سبب ارتفاع المنتجات المستوردة ويجد الإجابة مقنعة نوعاً ما بسبب التضخم وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة الشحن وترابط المعطيات ببعضها بعضاً وهلم جرا".