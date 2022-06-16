كفاءات سعودية تتحدث الإندونيسية لخدمة ضيوف الرحمن

فوجئ ضيوف الرحمن من الإندونيسيين المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" لهذا العام 1443هـ، بتواصل موظفي المديرية العامة للجوازات معهم بلغتهم، في صالة طريق مكة المخصصة للحج بمطار جاكرتا الدولي بجمهورية إندونيسيا.
وأسهم ذلك في التسهيل عليهم وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، حيث لم تعد اللغة معوقًا للتعرف على أي متطلب أو إجراء.
وأبدى ضيوف الرحمن سعادتهم، أثناء إنهاء إجراءاتهم، بما تقدمه مبادرة طريق مكة من تسهيلات في بلادهم، ومنها وجود كوادر بشرية سعودية تتحدث بلغة البلد الذي تنفذ فيه الخدمة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الخدمات والتجهيزات التي تقدم لضيوف الرحمن في صالة "طريق مكة" في مطار جاكرتا الدولي، التي تحقق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمن لهم.