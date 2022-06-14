كفاءات طبية متخصصة وبيئة آمنة يوفرها مركز الغسيل الكلوي بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

وتحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور يتيح للمرضى مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية متنوعة، وخدمات إنترنت مجاني وإطلالة مميزة للغرف. كما تشمل الخدمات التي يقدّمها المركز للمرضى، تقييم وضع المريض السريري من قِبَل طبيب الكلى، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل وإيصالها إلى الغرفة من قِبَل الصيدلي.. أيضًا فإن تقارير المريض الطبية تصل إلى الغرفة عند طلبها من جانب المريض، بالإضافة إلى إتاحة كرسي مريح للمرافق؛ بحيث يمكنه من الاسترخاء لحين انتهاء جلسة المريض، مع تقديم وجبتي فطور وغداء أثناء الجلسة التي تستغرق ما يقارب خمس ساعات، وتخصيص موقف خاص لمريض الغسيل الكلوي.