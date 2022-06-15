كفاءة إدارة الموارد لتحقيق الازدهار للمواطنين.. ماذا يعني تقدم المملكة بتقرير التنافسية العالمية؟

ولا تقتصر النتائج التي حققتها المملكة على المحاور الأساسية الأربعة، فقد أحرزت المملكة نتائج يُعتد بها على صعيد المؤشرات الفرعية، حيث حلت المملكة ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا في هذه المؤشرات ومنها: التكيف مع السياسة الحكومية، والتحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، وسياسات البطالة، ووجود رأس المال الجريء، وإنتاج الطاقة المحلية، وتكلفة الكهرباء الصناعية، والأمن السيبراني في الشركات، والثقافة الوطنية، والنتائج الإجمالية تُبرهن على التقدم المطرد للمملكة في الارتقاء بترتيبها في تقرير التنافسية العالمي، واقترابها من تحقيق هدفها في احتلال واحدًا من المراكز العشرة الأولى، الذي يُتوقع وصولها إليه في غضون السنوات القلائل المقبلة، مع تقدمها بنفس الوتيرة الحالية.