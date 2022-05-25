"كفاءة": اختيار المكيف وفقاً لمساحة المكان يسهم في ترشيد الطاقة

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن مراعاة تفاصيل صغيرة وبسيطة؛ توفر الكثير من الطاقة، خصوصًا في المكيفات بصفتها الأعلى استهلاكًا بين الأجهزة المنزلية.