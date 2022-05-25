"كفاءة": اختيار المكيف وفقاً لمساحة المكان يسهم في ترشيد الطاقة

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن مراعاة تفاصيل صغيرة وبسيطة؛ توفر الكثير من الطاقة، خصوصًا في المكيفات بصفتها الأعلى استهلاكًا بين الأجهزة المنزلية.
وأصدر المركز دليل شراء المكيف الذي يسهم في معرفة الأكثر كفاءة والأوفر؛ حيث يحتوي الدليل على ثلاث خطوات رئيسة: الأولى اختيار سعة المكيف، ثم بطاقة كفاءة الطاقة، وأخيرًا تطبيق تأكد.
ويستطيع المشتري معرفة السعة من خلال موقع كفاءة الطاقة؛ حيث يفيده بالمناسب من خلال مساحة الغرفة وعدد الأشخاص، وأيضًا معرفة المكيف الأفضل والبرودة المناسبة لسعة الغرفة والموفر لاستهلاك الطاقة.
وتسهم بطاقة كفاءة الطاقة في معرفة الأعلى كفاءة والموفر في استهلاك الطاقة، وتتدرج مستويات كفاءة الطاقة من الأخضر الأعلى كفاءة إلى الأحمر الأقل كفاءة وبترتيب الحروف الأبجدية.
ويتيح تطبيق "تأكد" للمستهلك معرفة صحة معلومات البطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع "الباركود" حيث يوضح مطابقة البيانات من عدمها.