"كفاءة الإنفاق" تعلن أسماء الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز العملي والمؤسسي

كما حصلت على جائزة التميز المؤسسي، كلٌّ من (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة جدة، وجامعة تبوك، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك خالد، والجامعة السعودية الإلكترونية، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة لحرس الحدود، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ورئاسة الاستخبارات العامة، والمباحث العامة، وأمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها، وأمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها، وأمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة).