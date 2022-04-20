"كفاءة": العزل والزجاج المزدوج يوفران 40% من استهلاك طاقة المكيف

وشدد المركز على أهمية قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري، وقال: "يتم ذلك من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية، أي مع ما يعرف علمياً بـ(U-Value)، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

ودعا المركز إلى تعزيز جانب التوعية لدى المقبلين على تشييد منازلهم أو منشآتهم التجارية، من خلال ضرورة اعتماد أنظمة العزل الحراري أثناء عملية التشييد.