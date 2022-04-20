"كفاءة": العزل والزجاج المزدوج يوفران 40% من استهلاك طاقة المكيف

أفاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بأن اعتماد معايير العزل الحراري في المنشآت الجديدة، يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%.
وأوضح أهمية استخدام العزل في الجدران والسقف أثناء عملية التشييد، مبينًا أن الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء.
وشدد المركز على أهمية قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري، وقال: "يتم ذلك من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية، أي مع ما يعرف علمياً بـ(U-Value)، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.
ودعا المركز إلى تعزيز جانب التوعية لدى المقبلين على تشييد منازلهم أو منشآتهم التجارية، من خلال ضرورة اعتماد أنظمة العزل الحراري أثناء عملية التشييد.
وقال: "تكلفة العزل الحراري في الجدران والأسقف والنوافذ، تقدر بـ5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، بحسب دراسات ميدانية".
وأضاف: "هذه التكلفة مقبولة نظراً للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه".
وأردف المركز أن هناك أموراً أخرى تخفض من استهلاك درجات الحرارة، منها دهان الواجهات الخارجية للمبنى بالألوان الفاتحة؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة، بعكس الألوان القاتمة التي تمتصّ الحرارة.
جدير بالذكر أن الدراسات تشير إلى أن عمليات العزل الحراري ينعكس أثرها على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.