"كفاءة": لا تبالغوا في التسخين.. ووفروا 35% من الوقود بالقيادة المتزنة

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" شرطين، يمكن أن يوفرا ما نسبته 35% من الوقود المستخدم في السيارة، وقال إن القيادة المتزنة، توفر ما يقارب 33% من الوقود المستخدم، كما أن استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل المُصَنّع يوفر هو الآخر 2%.