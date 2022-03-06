"كفاءة": معرفة إمكانات الغسّالة الفنية تجنب هدر الطاقة

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن الغسالة من الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية عالية أثناء التشغيل، يذهب معظمها في تسخين المياه، موضحاً أن حرص العملاء عند شراء غسالة جديدة، على اختيار الأنواع الجيدة، والحجم المطلوب وفق الاحتياج، يوفر الكثير من الطاقة على المدى البعيد.
وألمح إلى أن الأسواق السعودية بها الكثير من الأنواع والموديلات والأحجام المختلفة من الغسالات، وهناك مؤشرات توضح الأنواع الجيدة في كفاءة الطاقة.
وشدد المركز على أهمية اختيار الأنواع الموفرة للطاقة، وفق معلومات بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجسم الخارجي للغسالة، مؤكداً أهمية عدم الاكتفاء بمعلومات البطاقة، والتأكد من مصداقيتها بالدخول عبر تطبيق "تأكد".
وبين أن القدرة على فهم "كتالوج" الغسالة، وطريقة تشغيلها، وفق الحاجة إلى خدمة دون أخرى، من شأنه أن يوفر الطاقة.
وقال: "الاستفادة من الخصائص الفنية للغسالة، مثل الغسيل السريع أو الغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس أو غيرها، يوفر الكثير من الطاقة، ما يستدعي فهم كل الخصائص في الكتالوج".
وحدد "كفاءة" عدة نصائح لتوعية الناس بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس، وأوصت بتفعيلها، من أجل توفير الطاقة، ومنها الحرص على شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة، واختيار أوقات الغسيل في الصيف، لتكون خارج أوقات الذروة، (1م-5م).
وأكد أن التغاضي عن تسخين الماء البارد، عند غسل الملابس التي لا تحتاج إلى ماء ساخن، يوفر نحو 30% من طاقة دورة الغسيل، إلى جانب الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس، بدلاً من تشغيل مجفف الغسالة.