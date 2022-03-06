"كفاءة": معرفة إمكانات الغسّالة الفنية تجنب هدر الطاقة

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن الغسالة من الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية عالية أثناء التشغيل، يذهب معظمها في تسخين المياه، موضحاً أن حرص العملاء عند شراء غسالة جديدة، على اختيار الأنواع الجيدة، والحجم المطلوب وفق الاحتياج، يوفر الكثير من الطاقة على المدى البعيد.