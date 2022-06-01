"كفالة": برنامج التمويل المضمون قدّم ضمانات بـ 13.3 مليار ريال منذ انطلاقه

ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون الذي يغطي ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح عبر البنوك وشركات التمويل المتعاونة مع "كفالة" أو من خلال بوابة التمويل بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون بمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة).