"كفى" تفتح أبوابها في رمضان لعلاج الراغبين في ترك التدخين مجاناً

من جانبه، أوضح مدير عام "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الجمعية من خلال فروعها في مكة وجدة والطائف والقنفذة ستكون أبوابها مفتوحة لاستقبال جميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين، مشيراً إلى أن العلاج المجاني يمتد طيلة شهر رمضان المبارك بدعم من وزارة الصحة ويقوم عليه نخبة من المتخصصين في علاج الإدمان، فيما بيّن أن التدخين يروح ضحيته سنوياً ٨ ملايين شخص في العالم، مليون ونصف المليون منهم هم ضحايا التدخين القسري، مما يستدعي من الجميع التكاتف وترك هذه الآفة.