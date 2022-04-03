"كفى" تفتح أبوابها في رمضان لعلاج الراغبين في ترك التدخين مجاناً

أطلقت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة برنامج العلاج المجاني للإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان المبارك بجميع فروع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك للتشجيع على الإقلاع عن السموم خلال الشهر الفضيل.
وبيّن رئيس مجلس إدارة "كفى" عبدالله بن داود الفايز أن عيادات الجمعية الثابتة والمتنقلة سوف تستقبل خلال الفترتين الصباحية والمسائية الراغبين في تلقي العلاج في عياداتها الثابتة، فيما سيكون الطاقم الطبي على أتم الاستعداد؛ لتقديم جميع الاستشارات للراغبين في ترك السموم، وذلك عبر موقع "كفى" الرسمي ، والرقم الخاص بخدمة العملاء 0535844446 والذي يستقبل الاستفسارات والاستشارات أوقات العمل.
من جانبه، أوضح مدير عام "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان أن الجمعية من خلال فروعها في مكة وجدة والطائف والقنفذة ستكون أبوابها مفتوحة لاستقبال جميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين، مشيراً إلى أن العلاج المجاني يمتد طيلة شهر رمضان المبارك بدعم من وزارة الصحة ويقوم عليه نخبة من المتخصصين في علاج الإدمان، فيما بيّن أن التدخين يروح ضحيته سنوياً ٨ ملايين شخص في العالم، مليون ونصف المليون منهم هم ضحايا التدخين القسري، مما يستدعي من الجميع التكاتف وترك هذه الآفة.
يُذكر أن جمعية "كفى" تستقبل سنوياً الآلاف ممن يرغبون في التوقف عن تعاطي السموم؛ وذلك تجاوباً مع حملاتها وفعالياتها المتنوعة طوال العام.