"كفى" تكرّم بلدية الشرائع بعد ضبطها 3 أطنان من التبغ بمستودع مخالف

نجحت بلدية الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة، في ضبط 3 أطنان من منتجات التبغ في مستودع مخالف داخل عمارة سكنية، وتم اتخاذ الإجراءات والأنظمة البلدية على المخالفين.
وأشاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان بالعمل العظيم الذي قامت به بلدية الشرائع، وفي مقدمتها رئيس البلدية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، والفريق الذي قام بعملية الضبط، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المرسوم الملكي الذي يمنع زراعة وصناعة التبغ بالمملكة؛ حفاظاً على أرواح أبناء وبنات الوطن، وليكون المجتمع السعودي صحياً خاليًا من السموم.
وبيّن "الحمدان" أن هذا العمل الجبار الذي قامت به البلدية جاء مزامناً لليوم العالمي لمكافحة التبغ، والذي انطلق هذا العام تحت شعار التبغ يهدد بيئتنا، وقدّمت فيه "كفى" عبر فروعها بمنطقة مكة أكثر من 20 فعالية في الدوائر الحكومية والخاصة والمنتزهات وأماكن التجمعات، والتي من ثمارها عشرات المقلعين عن السموم من كلا الجنسين، ثم كرمت الجمعية بلدية الشرائع على هذا الإنجاز.