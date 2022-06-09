"كفى" تكرّم بلدية الشرائع بعد ضبطها 3 أطنان من التبغ بمستودع مخالف

وبيّن "الحمدان" أن هذا العمل الجبار الذي قامت به البلدية جاء مزامناً لليوم العالمي لمكافحة التبغ، والذي انطلق هذا العام تحت شعار التبغ يهدد بيئتنا، وقدّمت فيه "كفى" عبر فروعها بمنطقة مكة أكثر من 20 فعالية في الدوائر الحكومية والخاصة والمنتزهات وأماكن التجمعات، والتي من ثمارها عشرات المقلعين عن السموم من كلا الجنسين، ثم كرمت الجمعية بلدية الشرائع على هذا الإنجاز.