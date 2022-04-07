"كليات الخليج" تعزز التعاون الاستراتيجي مع جامعة الملك سعود

انطلاقًا من مبدأ تفعيل أوجه التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة، وقعت كليات الخليج في محافظة حفر الباطن اتفاقية تعاون مع جامعة الملك سعود؛ بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات العلمية والبحثية والاستشارات، ونقل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.
مثل "كليات الخليج" العميد الدكتور محمد بن ظافر الدوسري، ومثّل جامعة الملك سعود نيابة عن رئيس الجامعة، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن إبراهيم عبدالله الحميزي، وبحضور عميد الدراسات العليا الدكتور عايض بن سعيد الوداعين.
وتتضمن الاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسستين فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات الاستشارية والدعم في كل المجالات الأكاديمية والعلمية من أجل تحقيق تعاون مثمر بين مؤسسات التعليم بالمملكة، ولزيادة التعاون المشترك في العملية التعليمية وطرق وأساليب التوجيه العلمي والبحوث.
وتعليقًا على اتفاقية التعاون، أفاد عميد كليات الخليج الدكتور محمد بن ظافر الدوسري بأن اتفاقية التعاون مع جامعة الملك سعود تأتي امتدادًا لاتفاقيات سابقة أبرمتها الكليات مع جهات حكومية وأهلية لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستفادة منها في مجالات متعددة، حيث تعد اتفاقية فرصة واعدة للكليات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتعت بها جامعة الملك سعود في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي.