"كليات الخليج" تعزز التعاون الاستراتيجي مع جامعة الملك سعود

وتعليقًا على اتفاقية التعاون، أفاد عميد كليات الخليج الدكتور محمد بن ظافر الدوسري بأن اتفاقية التعاون مع جامعة الملك سعود تأتي امتدادًا لاتفاقيات سابقة أبرمتها الكليات مع جهات حكومية وأهلية لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق الاستفادة منها في مجالات متعددة، حيث تعد اتفاقية فرصة واعدة للكليات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتعت بها جامعة الملك سعود في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي.