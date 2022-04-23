كم زائر ومُصَلٍّ استقبلهم المسجد النبوي منذ بدء رمضان؟ هنا إجابة رسمية

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبل منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 14.772.46 مصليًا، وأكثر من 944.355 زائرًا ومصليًا في الروضة الشريفة، وسط منظومة خدمات متكاملة حرصت من خلالها الرئاسة على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين.