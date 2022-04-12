كم ينفق السعوديون على القهوة سنوياً؟ إجابة وأرقام مثيرة ومصنع يتهيّأ بجازان

ويأتي بعدها، مزارع البن في المحافظات الجبلية في منطقة عسير، حيث تنتج أكثر من 300 مزرعة احتوت على 40 ألف شجرة 200 طن من البن، و100 طن من البن الصافي بعد التقشير.

ثم مزارع البن في منطقة الباحة، حيث بلغ إنتاج البن 40 طناً وكمية البن الصافي بعد التقشير 20 طناً لأكثر من 250 مزرعة للبن احتوت على 18 ألف شجرة بن.