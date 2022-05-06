"كنوز وخطط".. قراءة في استحداث هيئتين تطويريتين للأحساء والطائف

وتراهن القيادة على دور الهيئات التطويرية في المناطق، لتوحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئة تطوير محافظة الطائف وهيئات التطوير الأخرى أمام تحدٍ كبير لترجمة تطلعات القيادة في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.