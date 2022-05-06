"كنوز وخطط".. قراءة في استحداث هيئتين تطويريتين للأحساء والطائف

يُمثّل استحداث هيئتين لتطوير الأحساء والطائف تحولاً كبيراً في عملية الإصلاح المناطقي والحد من البيروقراطية الحكومية التي قد تشل وتعطل مسيرة التنمية، فالهيئات التطويرية تتمتع باستقلالية إدارية ومالية وتحظى بصلاحيات واسعة من شأنها تغيير أوجه المناطق التي تعمل بها.
فالجهود السعودية لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المناطق السعودية تسير وفق خطط وتصورات للمستقبل، والتعويل اليوم على الثروات الطبيعية والنفطية واستثمار المواقع الحيوية للمناطق المستهدفة، فالطائف مثلاً تعد بوابة مكة الشرقية وفيها ميقاتان، وهي نقطة عبور ملايين الحجاج والمعتمرين، فهي المدخل البري لحجاج نجد والخليج وتزخر بالإرث الثقافي والشعري.
كذلك اتجهت بوصلة النهضة للأحساء بصفتها مقصداً لكثير من السياح وبوابة شرقية للمملكة ومقاربة لـ٣ دول خليجية ونقطة التقاء القادمين، حيث موقع الأحساء استراتيجي حدودي مهم ومحرّك للاقتصاد السياحي.
وهي كذلك تحتضن كنوزاً طبيعية كالنخيل، وما تمثّله من اقتصاد زراعي وتنوع تضاريس وضخامة سكان واقتصاد نفطي، فتطويرها يعني مشاريع جديدة وتنمية مستدامة وفرصًا وظيفية للسكان وبنية تحتية.
وجاء إنشاء هيئة لتطوير الأحساء بناءً على توصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الذي يقود مسيرة التنمية المناطقية إيماناً بتنوع مناطق السعودية وتعدد الفرص الاستثمارية ومواكبةً لبرامج ٢٠٣٠، لتحقيق المستهدفات.
وتراهن القيادة على دور الهيئات التطويرية في المناطق، لتوحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئة تطوير محافظة الطائف وهيئات التطوير الأخرى أمام تحدٍ كبير لترجمة تطلعات القيادة في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.