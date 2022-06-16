"كوادر وطنية" توظّف خبراتها لتطوير الرياضات البحرية بـ"موسم جدة"

وأشار مدير منطقة جدة ويفز، راكان رجب، إلى التنوع الفريد في الألعاب البحرية التي توفرها المنطقة، ومن بينها لعبة "الطيران المائي" التي تعد من أكثر الألعاب إقبالًا من الزوار؛ حيث ترتقي على الأمواج حتى 23 مترًا؛ مما يضيف طابعًا مميزًا من المتعة.