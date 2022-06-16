"كوادر وطنية" توظّف خبراتها لتطوير الرياضات البحرية بـ"موسم جدة"

تستقطب الألعاب البحرية في "جدة ويفز"، العديد من زوار موسم جدة، خصوصًا "فئة الشباب" الذين تستهويهم المغامرات المائية.
وأشار مدير منطقة جدة ويفز، راكان رجب، إلى التنوع الفريد في الألعاب البحرية التي توفرها المنطقة، ومن بينها لعبة "الطيران المائي" التي تعد من أكثر الألعاب إقبالًا من الزوار؛ حيث ترتقي على الأمواج حتى 23 مترًا؛ مما يضيف طابعًا مميزًا من المتعة.
وقال: إن لعبة "SEBOOB" تمثل كذلك إحدى التجارب البحرية الجديدة التي تمكن الزوار من الغوص تحت البحر إلى عمق مترين ونصف، وتجتذب الهواة وعشاق الغوص، إضافةً إلى رياضة قارب "المجداف" الذي تحظى فعالياته بإقبال من الزوار الذين يرغبون في استكشاف أنواع جديدة من الرياضات البحرية.
وأضاف: كما استلهمت رياضة "الجت سيكي" محبي الشغف والمغامرات البحرية التي تأخذهم برحلات مميزة وسط البحر.
وأكد "راكان" الحاصل على رخصة في الغوص من المنظمة العالمية للغوص، أن الألعاب البحرية أضفت روح الحماس والتحدي والشغف لدى الزوار، لاسيما أن رياضة الدراجة المائية تُعد من الرياضات الجديدة والنادرة في جدة ويفز، موضحًا أن جميع الرياضات البحرية تتميز بأعلى معايير الأمن والسلامة.
وأشار إلى أن جميع التجارب تعتبر فريدة من نوعها وجديدة وتخلق الخبرة للهواة والمحترفين، مؤكدًا أن مسيرته البحرية مستمرة طيلة فصول السنة من إدارة القوارب والألعاب البحرية وقيادة اليخوت العالمية وغيرها؛ حيث يقضي معظم أوقاته في البحر؛ مما قاده لشغف استكشاف علم البحر والاستفادة من خبراته وتوظيفها على أرض الواقع.