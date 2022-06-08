كوالالمبور.. وزير الخارجية يلتقي وزير التجارة والصناعة الماليزي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة كوالالمبور، اليوم، وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا محمد أزمين علي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لماليزيا.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، والانطلاق بها لآفاق أرحب.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.