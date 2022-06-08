كوالالمبور.. وزير الخارجية يلتقي وزير التجارة والصناعة الماليزي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة كوالالمبور، اليوم، وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا محمد أزمين علي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لماليزيا.