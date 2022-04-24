كواليس اجتياز الرخصة المهنية يرويها معلمون.. نصائح وهذا الأمر مستحيل!

وأضافت: "هناك بعض المعلمين يتخوفون من دخول الاختبار، ظنًّا منهم أن الأسئلة صعبة وتعجيزية، ولهؤلاء أقول إن من يستعد ويعمل على نفسه جيدًا، سوف يجد سهولة في تحقيق النجاح".

ونبّهت "منى" زملاءها، قائلة: "هناك -مع الأسف- من يعتقد أن اختبار الرخصة له علاقة بالعلاوة، وبعد خوض الاختبار، يعرف أن الهدف منه تطوير المعلم والارتقاء بإمكاناته الفنية"؛ متمنية أن تتجاوز مدة الرخصة 5 سنوات.