كوت ديفوار تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

استقبل الرئيس الحسن واتارا؛ رئيس جمهورية كوت ديفوار، اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان؛ والوفد المرافق له.

ونقل "قطان"، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لحكومة وشعب كوت ديفوار بالتقدم والازدهار، فيما حمله واتارا؛ تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى الرئيس واتارا؛ خلال اللقاء، كامل دعم بلاده طلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبّر المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.