كوجهة ثقافية فريدة.. برنامج "جدة التاريخية" يدشن مشروع حديقة بحيرة الأربعين

دشن برنامج جدة التاريخية، اليوم الخميس، مشروع حديقة بحيرة الأربعين بجدة بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية فيها، وتجهيز المناطق المجاورة لها لاستقبال الزوار، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع أهداف برنامج جدة التاريخية الذي يهتم بتطوير المجال الطبيعي، وخلق بيئة متكاملة تتوفر فيها مقومات طبيعية، وتحسين جودة الحياة في منطقة البلد.
وتقع الحديقة في الجزء الشمالي من المنطقة التاريخية الذي يتميز بالتصاميم المعمارية الفريدة، إضافة إلى أنها تبعد خطوات بسيطة من الأسواق التاريخية والمطاعم الشعبية بالمنطقة، وتحتضن الحديقة خمس مجسمات فنية تم تصميمها من قبل فنانين عالميين لتصبح موقعاً مزدهراً بالفن، ويحظى فيها الزائر بتجربة متكاملة الأركان في منطقة جدة البلد.
وتعد حديقة بحيرة الأربعين منتزهاً حيوياً متكاملاً، وموقعاً جذاباً يلتقي فيه الزوار من أهالي جدة وزائروها، والسياح القادمون إليها من مختلف دول العالم؛ للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وممارسة الرياضة والتنزه، ومتابعة الفعاليات الثقافية ضمن مساحات طبيعية، حيث تضمن مشروع الحديقة تطوير الواجهة البحرية بجدة البلد وتزويدها بممشى رياضي، ومسار للدراجات، وتجميل الحديقة المجاورة للبحيرة بالأشجار، والمسطحات الخضراء، وكذلك إعادة تأهيل الحديقة وتزويدها بمناطق جلوس للزوار.
ويهدف المشروع إلى تحويل حديقة "بحيرة الأربعين" إلى بيئة حضرية متكاملة، في إطار الجهود الحثيثة لبرنامج جدة التاريخية في المحافظة على مكانة منطقة جدة التاريخية كإحدى أهم المعالم التراثية السعودية التي أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2014، وانطلاقاً من استمرار المنطقة في التطور لخلق مجتمع إبداعي مع الحفاظ على التراث الغني والفن المعماري الاستثنائي والبيئة الصحية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.