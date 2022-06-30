كوجهة ثقافية فريدة.. برنامج "جدة التاريخية" يدشن مشروع حديقة بحيرة الأربعين

ويهدف المشروع إلى تحويل حديقة "بحيرة الأربعين" إلى بيئة حضرية متكاملة، في إطار الجهود الحثيثة لبرنامج جدة التاريخية في المحافظة على مكانة منطقة جدة التاريخية كإحدى أهم المعالم التراثية السعودية التي أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2014، وانطلاقاً من استمرار المنطقة في التطور لخلق مجتمع إبداعي مع الحفاظ على التراث الغني والفن المعماري الاستثنائي والبيئة الصحية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.