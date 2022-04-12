كوكبة من المؤثرين والإعلاميين السعوديين على مواقع التواصل يحكون ذكرياتهم الرمضانية

شارك نخبة من الإعلاميين والمؤثرين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرياتهم الرمضانية في مساحة على منصة تويتر، استضافتها شركة الاتجاه الرقمي ترند @Trend1DC تحت وسم #مجلس ترند ذكريات_رمضانية.
وفي المساحة التي قدمها مدير العلاقات العامة بشركة ترند علي البكري كان المتحدثون الرئيسيون فيها الدكتور فهد الخضيري، برجس البرجس، خالد المطرفي، إياد الحمود وعبدالله الحنيان، بمشاركة عدد من المؤثرين والإعلاميين، منهم فايز المالكي، مالك الروقي، خلف ملفي وخالد السليمان، وغيرهم من الإعلاميين والمتخصصين والمهتمين بمجال الإعلام الرقمي.
وتطرق المتحدثون في المساحة إلى أبرز الذكريات والمواقف والطقوس الخاصة التي عاشوها في رمضان، سواء في فترة الطفولة، أو خلال فترتَي الدراسة والعمل، وسط أجواء سادها المرح والحنين للزمن الجميل.
الكاتب برجس البرجس أشار في حديثه عن الذكريات الرمضانية أيام طفولته إلى أن الطقوس التي لن ينساها حين يتم تبادل أطباق الإفطار قبل أذان المغرب بين الجيران؛ إذ كان كل من في الحي يتداولون الذهاب للمنازل كما هو الحال بشركات التوصيل حاليًا.
أما الصحفي خالد المطرفي فعاد بالحاضرين إلى أجواء مكة الرمضانية الجميلة، التي كان يعمل ويدرس فيها بالوقت نفسه. وفي خضم حديثه عنها لفت إلى أن شراب السوبيا الشهير جاء من مناطق أخرى، بحكم تنوع الثقافات في مكة.
كما ذكر المطرفي أن من الشخصيات التي يتذكر لقاءها في رمضان "نواز شريف" رئيس وزراء باكستان سابقًا، عندما كان في العراق فترة الحرب العراقية الإيرانية.
ومن جانبه، عرج الدكتور فهد الخضيري بالحاضرين إلى أيام رمضانية جميلة، عاشها في حلة القصمان شمال شرق بوابة الثميري في الرياض القديم، وقال إنهم كانوا يلعبون كرة القدم بعد السحور حتى تفتح المدرسة، وبعد المدرسة يذهبون للبيع والشراء في حلة القصمان.
وبالتزامن مع انطلاق المساحة الأولى لترند قدمت مبادرة مجتمعية في حسابها على تويتر لكل من يشارك من الجمهور ذكرياته الرمضانية فرصة الدخول في سحب على جوال آيفون 13؛ ولاقى هاشتاق #مجلس ترند ذكريات_رمضانية تفاعلاً واسعًا من مختلف شرائح المجتمع.
وتربط ترند شراكة استراتيجية مع صحيفة "سبق"، وتدير حساباتها في مختلف منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ تعتبر من أبرز الشركات المتخصصة في الاتصال والإعلام الرقمي بالسعودية، وتقدم خدمات اتصالية متنوعة، منها إدارة وتنفيذ الحملات الاتصالية، وتخطيط وصناعة المحتوى، وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، كما تقوم بالتغطيات الإعلامية، والتخطيط الاستراتيجي، والبحوث الإعلامية والدراسات المتخصصة.. وغيرها.
للاستماع للمساحة: