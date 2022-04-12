كوكبة من المؤثرين والإعلاميين السعوديين على مواقع التواصل يحكون ذكرياتهم الرمضانية

الكاتب برجس البرجس أشار في حديثه عن الذكريات الرمضانية أيام طفولته إلى أن الطقوس التي لن ينساها حين يتم تبادل أطباق الإفطار قبل أذان المغرب بين الجيران؛ إذ كان كل من في الحي يتداولون الذهاب للمنازل كما هو الحال بشركات التوصيل حاليًا.