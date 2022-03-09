كوميديا جادة جدًّا.. الفيلم السعودي "أبطال" في صالات السينما بدءًا من 10 مارس

يحمل فيلم "أبطال"، رسالة إيجابية وسط كثير من الضحكات في سرده لحكاية خالد مدرب كرة القدم المحترف والمغرور، الذي يتم إلحاقه في تدريب فريق من أصحاب الاحتياجات الخاصة كجزء من خدمة مجتمعية عقابًا له على سلوكه السيئ. وسرعان ما يتعلم من هذه التجربة أن الفوز لا ينبغي أن يكون محور اهتمامه؛ حيث يساعده أعضاء الفريق على التغلب على غروره من خلال لطفهم وبراءتهم وفكاهتهم التي تنتقل لمن حولهم بسهولة.

تتناول قصة فيلم "أبطال" جانب النمو الشخصي لدى شخصية خالد، وتدور حول مشاعر الحب والرحمة والتمكين. وتتحدث أيضًا عن "تقدم بعض القضايا الجادة جدًّا، ولكن بطريقة خفيفة ومحببة للقلب ومضحكة وسهلة التقبل".

ويقول نجم الفيلم ياسر السقاف معلقًا: أفضل شكل من أشكال التعليم، الكوميديا أحيانًا.

يلعب ياسر السقاف دور البطولة كمدرب الفريق، وتلعب فاطمة البنوي دور خطيبته في الفيلم الذي أنتجته "لوال" العربية و"المها"، وهي شركات الإنتاج التي أنتجت فيلم"King A Born" الذي يحكي قصة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

عَمِل المنتجون على اختيار الممثلين بالتشارك مع "مركز العون"، وهو منظمة غير ربحية مقرها جدة مكرسة لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المنتج الحائز على جائزة الأوسكار أندريس فيسنتي غوميز: "لم نرغب في استخدام ممثلين محترفين للعب دور الشخصيات ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا سيتعارض مع الرسالة التي يحاول الفيلم إيصالها للناس، كما أنهم ممثلون رائعون بكل بصراحة. لقد ضرب الممثلون المثل لبقية أفراد المجتمع من خلال حسهم الفكاهي العالي ولطفهم واحترامهم".

من الجدير بالذكر أن فكرة الفيلم السعودي "أبطال" مقتبسة من الفيلم الإسباني "Campeones" وتعيد سرد القصة التي حظيت بترحيب النقاد لكن في قالب موجه للجمهور العربي، وقد تم تصوير الفيلم في جدة في ذروة الجائحة.

سينطلق فيلم "أبطال" في 10 مارس في جميع دور السينما في المملكة العربية السعودية وفي صالات عرض مختارة في الشرق.