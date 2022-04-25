"كيان" تُكرم الفائزين بمسابقة "في كنف الرحمن" لحفظ القرآن الكريم

بدأ الحفل بالترحيب بالحضور، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم قدمتها الابنة لينا، وبعد ذلك كلمة لـ صالح الزهراني، عبر خلالها عن سعادته بتقديم هذا البرنامج الديني الهادف لأبناء جمعية كيان، لما تقدمه لمستفيديها من برامج وأنشطة وتمكين وتعليم في شتى المجالات، وبكل ما تقدمه لهم من خدمات مباركة وعمل إنساني عظيم، متمنياً أن يستمر هذا البرنامج ويتوسع في المرات المقبلة، إن شاء الله.