"كيان" تُكرم الفائزين بمسابقة "في كنف الرحمن" لحفظ القرآن الكريم

احتفلت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، مساء اليوم الاثنين، بتكريم أبنائها، في حفل ختام برنامج "كنف الرحمن لحفظ القرآن الكريم".
نظم الحفل، ضمن فعاليات "اليوم العربي لليتيم"، بالتعاون مع جمعية "تعلم" لحفظ القرآن الكريم عبر منصة "زوم".
جاء ذلك بحضور مدير فرع المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، صالح الزهراني، ورئيس مجلس إدارة جمعية كيان، سمها بنت سعيد الغامدي، والمدير التنفيذي، شيخة بنت نادر العتيبي، وفريق العمل بالجمعية، والفائزين والفائزات.
بدأ الحفل بالترحيب بالحضور، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم قدمتها الابنة لينا، وبعد ذلك كلمة لـ صالح الزهراني، عبر خلالها عن سعادته بتقديم هذا البرنامج الديني الهادف لأبناء جمعية كيان، لما تقدمه لمستفيديها من برامج وأنشطة وتمكين وتعليم في شتى المجالات، وبكل ما تقدمه لهم من خدمات مباركة وعمل إنساني عظيم، متمنياً أن يستمر هذا البرنامج ويتوسع في المرات المقبلة، إن شاء الله.
ورحبت رئيس مجلس الإدارة، سمها الغامدي، بالجميع وباركت لهم دخول العشر الأواخر من رمضان، وتمنت لهم القبول والعتق من النار.
وأكدت أهمية تعليم القرآن وحفظه لأبناء كيان، قائلة إنه إيماناً من جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة وحرصاً منها على تحقيق أهدافها في تنمية وتمكين أبنائها الأيتام وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتدبره وتقوية التربية الدينية في نفوسهم، تحرص على إقامة مثل هذه البرامج والمسابقات الجليلة.
ونوهت إلى سعي الجمعية لتحقيق الهدف بحفظ كتاب الله كاملاً إن شاء الله في المستقبل القريب.
يذكر أن البرنامج بدأ بتاريخ 15 شعبان وحتى 15 رمضان، على أيدي معلمات متخصصات من جمعية "تعلم" وضم ثلاثة فروع.
الفرع الأول: قصار السور "الحفظ من سورة الضحى حتى سورة الناس" للفئة العمرية من 7 إلى 9 سنوات.
الفرع الثاني: فضائل السور "حفظ سورتي الملك والواقعة" للفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة.
الفرع الثالث: فضائل السور "حفظ سورتي الرحمن والملك " للفئة العمرية من 15 سنة وما فوق، وقد تميز البرنامج بتقديم جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى.