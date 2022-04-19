كيف أعاد مسجد الملك عبدالعزيز الإسلام لإسبانيا بعد 500 عام من سقوط الأندلس

وفي احتفال رسمي، دشّن خادم الحرمين الشريفين عام 1981، مسجد الملك عبدالعزيز في مدينة ماربيا الساحلية الإسبانية، التي كانت أندلس العرب قبل خمسة قرون، معيًدا إليها الإسلام والمسلمين بعد حين من تركها، وليكون بذلك أول مسجد للمسلمين يصدح منه الأذان منذ ضاع "الفردوس المفقود" عليهم في مملكة إسبانيا.

وكان الملك سلمان أول المصلين في الجامع القائم على سفح تلة مستوية الارتفاع في وسط "ماربيا" الساحلية بأقصى الجنوب الأندلسي، المقابل للجانب الآخر من مضيق جبل طارق، حيث المغرب يبعد نحو 14 كيلومترًا فقط، على أرض مساحتها 10500 متر مربع، وصممه المهندس الإسباني من قرطبة "خوان مورا أوروبانو"، ويسع 800 مصلّ من الرجال والنساء، وتحف به حدائق غنية بالأشجار في بيئة يغلب عليها اللون الأخضر بامتياز.