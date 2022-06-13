كيف تتم "شيطنة الأزواج"؟ أخصائية تجيب كاشفةً أسباب انهيار الأسرة

وقد تكثر حالات "التخبيب" وتتواجد في مجتمعاتنا دون أن يعلم الزوج والزوجة عن ذلك، وتنشأ من خلال سماع الزوجة لنصح المقربين منها كوالدتها أو شقيقتها أو صديقتها، وتعتقد بأنه رأي موفق، بينما هو تفكك وانفصال قد حل بكيان الأسرة.. وفي المقابل قد يكون الأمر عند الزوج الذي يستمع لنصح والده أو والدته من باب البر، أو يصغي لرأي شقيقاته من باب الأخوة، وفي المقابل تفسد الأسرة وتنهدم بما يسمى بالشيطنة الزوجية التي تكتشف لاحقًا.