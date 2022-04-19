كيف تصبح ممارسة الرياضة آمنة في رمضان؟ "سعود الطبية" تجيب

وبين أنه يجب التوقف عن ممارسة الرياضة عند الشعور بآلام في الصدر أو تسارع في ضربات القلب أو آلام شديدة في العضلات، وتجنب تناول المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية فهي مدرة للبول مما يُفقد الجسم السوائل، وأيضاً تناول وجبات متوازنة، بحيث يحتوي كل وجبة على الكربوهيدرات مثل الخبز والأرز والمعكرونة أو البطاطا، والبروتينات وتشمل منتجات الحليب والألبان والدجاج أو السمك، والدهون مثل زيت الزيتون والطحينة أو الحمص والخضراوات المختلفة.