كيف تَطور الاهتمام بمسجد المشعر الحرام في مزدلفة؟

يحتفظ مسجد المشعر الحرام بمكانته الدينية في التاريخ الإسلامي، والذي يحتضنه مشعر مزدلفة، ويستقبل ضيوف الرحمن بعد أن مَن الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج؛ وهو الذي قال فيه المولى عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.