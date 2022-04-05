كيف تهدي أحبَّاءك عبر "إحسان"؟.. تعرَّف على الطريقة في خطوات

منذ نحو عام، وتحديدًا في رمضان الماضي، انطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-؛ لتصل إجمالي التبرعات منذ ذلك الحين إلى نحو مليار وأربعمائة مليون ريال، ونحو أربعة ملايين مستفيد ومستفيدة من ذلك العمل الوطني الخيري.
وسيكون يوم الجمعة 7 رمضان المقبل فرصة جديدة لتواصل منصة "إحسان" دورها الوطني نحو تعزيز العمل الخيري، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إطلاق الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري.
وتتمتع المنصة التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بدعم من القيادة الرشيدة، بعدد من المزايا، منها سهولة عملية التبرع في أي وقت وأي مكان، كما تتنوع مجالات وفرص التبرع لتغطي الكثير من جوانب العمل الخيري. وفضلاً عن ذلك تتمتع المنصة بدرجة شفافية عالية، وتستخدم أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية، ومن بينها تزويد المتبرعين بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم.
كيف تتصدق نيابة عن أحبَّائك؟
وتتميز المنصة الخيرية بعدد من البرامج التي تكفل إيصال التبرعات إلى مستحقيها. وبحسب الموقع الإلكتروني لـ"إحسان"، هناك نحو سبعة برامج، هي: "غراس، والزكاة، وهدية، والأضاحي، والحملات، والتبرع الدوري، والتبرع بالرسائل".
ويشير الموقع الإلكتروني للمنصة إلى أن "هدية إحسان" هي خدمة لتقديم التبرعات عن الغير هديةً للأهل والأصدقاء في مختلف المناسبات الاجتماعية؛ إذ يمكنك إهداء أحبائك بتبرُّع خيري نيابة عنهم إلى المحتاجين، وهي أفضل هدية يمكنك أن تقدمها لهم.
وتأخذنا المنصة عند النقر على "هدية إحسان" إلى اختيار نوع الهدية، التي تتنوع بحسب المناسبات الاجتماعية المختلفة، منها المناسبات العامة، والتخرج، والزواج، والمواليد، إضافة إلى هدية قدوم شهر رمضان، والشفاء، ومهاداة الوالدين، فضلاً عن التبرع العام.
وباختيار نوع الهدية بحسب المناسبة تظهر لك صفحة جديدة لاختيار مجال التبرع ما بين رعاية الأيتام، والرعاية الصحية، والسقيا والآبار، وإعانة المعسرين، ثم يمكنك اختيار شكل البطاقة التي سترسَل إلى أحبائك لإعلامهم بتصدُّقك نيابة عنهم، وذلك من تشكيلة متنوعة، ثم يمكنك اختيار قيمة المبلغ الذي ستتبرع به.