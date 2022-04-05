كيف تهدي أحبَّاءك عبر "إحسان"؟.. تعرَّف على الطريقة في خطوات

وتتمتع المنصة التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بدعم من القيادة الرشيدة، بعدد من المزايا، منها سهولة عملية التبرع في أي وقت وأي مكان، كما تتنوع مجالات وفرص التبرع لتغطي الكثير من جوانب العمل الخيري. وفضلاً عن ذلك تتمتع المنصة بدرجة شفافية عالية، وتستخدم أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية، ومن بينها تزويد المتبرعين بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم.