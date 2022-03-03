كيف رد ولي العهد على سؤال محاوره حول شخصيته المفضلة في "قيم أوف ثرونز".. وهذه رياضته المفضلة

لفت سمو ولي العهد في حواره مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، إلى كيفية قضاء وقته في العطلات، وخارج العمل وشؤون الدولة، مشيراً إلى أنه يتابع بعض المسلسلات مثل "فاونديشن"، و"قيم أوف ثرونز"، كما يحب ممارسة كرة السلة، وتمارين الكارديو.

وبين ولي العهد إلى أنه يفضل متابعة الأعمال الخيالية، والخيال العلمي، والأبطال الخارقين، والأنيميشن، لكونها تخرجه من وتيرة العمل، فيما لا يحب ممارسة كرة القدم؛ لارتفاع احتمالية التعرض لإصابات جراء ممارستها.

ورد ولي العهد على سؤال محاوره حول ماهية شخصيته المفضلة في مسلسل "قيم أوف ثرونز"، بقوله: "لا، فلنقل هناك الكثير من الشخصيات المثيرة، مثيرة فعلًا، وهذا ما يجعله جيدًا جدًّا، قصة مشوِّقة، خلاف مشوِّق، إنه مذهل".

مضيفاً: "ولكن ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال، والخيال العلمي، والأبطال الخارقين، والأنيميشن أيًّا كانت، ولكن شيئًا على الأقل من مارفل أو اليابان، ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، فأقوم بذلك غالبًا لنصف ساعة كل يوم قبل نَوْمي".

وتطرق ولي العهد إلى ما يقوم به في العطل الأسبوعية، وسر حبه لكرة السلة، إذ قال: "أما بالنسبة لعطل أيام الأسبوع، فأحب القيام بالرياضة، وفي الواقع أقوم بتمارين الكارديو ليوم واحد، مثل ساعة ونصف، ولا أحب القيام بها في صالة رياضية، حيث أراها سيئة، وأقوم بدلًا من ذلك بلعب رياضة كرة السلة لهذه التمارين بالذات، أحب كرة السلة لسبب واحد فقط: لأن كرة القدم، قد يتعرض المرء للإصابة فيها، وقد يتوقف المرء عن ممارسة التمارين لثلاثة أو أربعة أشهر إذا حدث ذلك، وبالتالي لا أريد ممارسة هذه اللعبة، بينما كرة السلة آمنة، حيث بإمكان المرء التحرك كثيرًا، ومع الحركة الكثيرة، يتحرك لفترة جيدة من الوقت بينما يلعب الألعاب ويستمتع بوقته، وذلك جيد جدًّا".