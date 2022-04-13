كينيا تعلن دعمها لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030 في الرياض

ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.