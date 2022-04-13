كينيا تعلن دعمها لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030 في الرياض

استقبل رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيروبي اليوم، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وقد أبدى الرئيس الكيني خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر "قطان" عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان.
من ناحية أخرى، التقى "قطان"، اليوم، وزيرة الخارجية في جمهورية كينيا راشيل أمامو، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الكينية نيروبي.
وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتطلع الجانبان إلى دفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
كما ناقش الجانبان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعلنت وزيرة خارجية جمهورية كينيا، دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وذلك من منطلق العلاقات المتميزة بين البلدين.
من جهته عبر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم.