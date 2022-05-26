لأكثر من 4200 مستفيد.. "مساعي الخيرية" تطلق مبادرة "لقاء التوظيف"

أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية، مبادرة نوعية بعنوان "لقاء التوظيف" أمس الأربعاء بالشراكة مع "غرفة الرياض"، لأكثر من 300 وظيفة لشركات وجهات متعددة، في مقر الجمعية.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص وظيفية للخريجين والعاطلين الباحثين عن عمل من الجنسين؛ حيث تم الإعلان عن اللقاء بفترة مناسبة لاستقطاب الباحثين عن عمل، وبلغ عدد المسجلين بالرابط المرفق في الإعلان 4200 مستفيد/ة؛ فيما بلغ عدد الحضور من المستفيدين لإجراء المقابلات وتقديم السير الذاتية لدى الشركات 750 مستفيد/ة.
وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني أن المبادرة جاءت انطلاقًا من رسالة الجمعية في تأهيل وتمكين المستفيدين في توفير فرص وظيفية للعاطلين والباحثين عن عمل، وامتدادًا لتحقيق أهدافها.
يُذكر أن جمعية "مساعي" النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تُعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر، والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.