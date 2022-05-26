لأكثر من 4200 مستفيد.. "مساعي الخيرية" تطلق مبادرة "لقاء التوظيف"

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص وظيفية للخريجين والعاطلين الباحثين عن عمل من الجنسين؛ حيث تم الإعلان عن اللقاء بفترة مناسبة لاستقطاب الباحثين عن عمل، وبلغ عدد المسجلين بالرابط المرفق في الإعلان 4200 مستفيد/ة؛ فيما بلغ عدد الحضور من المستفيدين لإجراء المقابلات وتقديم السير الذاتية لدى الشركات 750 مستفيد/ة.