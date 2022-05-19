لأولئك الذين يجرؤون.. "أسوس جمهورية اللاعبين" تطلق منتجات جديدة في مؤتمرها الافتراضي

أعلنت شركة ASUS Republic of Gamers ROG، اليوم، عن العديد من منتجات الألعاب الجديدة في الحدث الافتراضي لأولئك الذين يجرؤون، تشمل جهازي كمبيوتر محمول عالي الأداء من نوع ROG Strix و ROG Flow للألعاب، وسلسلة من الحقائب والملابس الجديدة من ROG Slash، ولعبة الباركور المستقلة من منظور الشخص الأول لـ ROG Citadel XV.