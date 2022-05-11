لأول مرة.. المرأة "باحثة ميدانية" ضمن برنامج تعداد السعودية 2022م

وفي هذا الصدد أوضح مشرف تعداد السعودية بمنطقة جازان علي الحمدي أن تمكين المرأة في هذه الدورة يأتي في أول مشاركة لها منذ انطلاق تعداد السعودية. وقد خضعت السيدات للبرنامج التدريبي لرفع مهاراتهن في عملية عد السكان، وكيفية استخدام العنوان الوطني، والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان، وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق الباحثين.