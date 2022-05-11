لأول مرة.. المرأة "باحثة ميدانية" ضمن برنامج تعداد السعودية 2022م

باشرت المئات من السيدات المرشحات لدخول البرنامج التدريبي لعمل باحثة ميدانية بمنطقة جازان؛ وذلك بعد أن أتاحت الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة جازان لهن المشاركة للعمل باحثة ميدانية.
وتفصيلاً، بدأت المرشحات بمنطقة جازان البرنامج التدريبي لمشروع تعداد السعودية بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، الذي يستمر أربعة أيام.
وفي هذا الصدد أوضح مشرف تعداد السعودية بمنطقة جازان علي الحمدي أن تمكين المرأة في هذه الدورة يأتي في أول مشاركة لها منذ انطلاق تعداد السعودية. وقد خضعت السيدات للبرنامج التدريبي لرفع مهاراتهن في عملية عد السكان، وكيفية استخدام العنوان الوطني، والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان، وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق الباحثين.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستساهم بشكل كبير في تخطيط المدن، وتطوير الخدمات العامة، مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية.. وغيرها.
وبيّنت الإحصاء أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساسًا ومرجعًا لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة، مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.
وقالت الهيئة إن مخرجات التعداد تُستخدم من قِبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار، وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية حسب الاحتياج.