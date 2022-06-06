لأول مرة بالشرق الأوسط.. تقنية حديثة تستأصل أورامًا غشائية بنجران

نجح فريق طبي في مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران، في إجراء عملية استئصال أورام الغشاء البريتوني بتقنية الـHIPEC والـPIPAC، لمريضة في العقد الرابع؛ حيث كانت الأورام غير قابلة للاستئصال الجراحي؛ مما أدى إلى معاناة المريضة من انسداد بالأمعاء وتجمع السوائل بالبطن.