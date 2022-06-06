لأول مرة بالشرق الأوسط.. تقنية حديثة تستأصل أورامًا غشائية بنجران

نجح فريق طبي في مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران، في إجراء عملية استئصال أورام الغشاء البريتوني بتقنية الـHIPEC والـPIPAC، لمريضة في العقد الرابع؛ حيث كانت الأورام غير قابلة للاستئصال الجراحي؛ مما أدى إلى معاناة المريضة من انسداد بالأمعاء وتجمع السوائل بالبطن.
وأوضحت "صحة نجران"، أن المريضة حُوّلت لمستشفى الملك خالد لإكمال العلاج التلطيفي، بعد استنفاد كامل الطرق العلاجية بأحد المستشفيات بالمملكة؛ مشيرة إلى عمل خطة علاجية للمريضة تَضَمّنت إجراء عملية أولية لرفع الانسداد، يتبعها استكمال العلاج الكيماوي عن طريق الوريد، ثم العلاج الكيماوي بتقنية الـPIPAC لمدة ٦ أشهر.
وأضافت: "بعد عمل الفحوصات اللازمة، تَبَين وجود استجابة ممتازة للخطة العلاجية؛ حيث تَقرر إجراء عملية لاستئصال أورام الغشاء البريتوني وحقن العلاج الكيماوي المسخن في عملية ناجحة استغرقت 18 ساعة"؛ لافتة إلى تلقي المريضة الرعاية الصحية اللازمة في أقسام التنويم ومغادرتها المستشفى وهي بصحة وعافية لإكمال فترة النقاهة.
وأشارت إلى أن عدد مراجعي مركز الأورام خلال العام الماضي، بلغ 4714 مراجعًا، كما تم إجراء 1721 جلسة علاج كيماوي، و96 جراحة أورام.
يُذكر أن العملية تُجرى للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وخارج أوروبا، نتيجة توفر التقنيات الحديثة بالمستشفى والكوادر الطبية المؤهلة لمثل هذه التدخلات الدقيقة.