لأول مرة بالطائف.. جراحة صدر لـ "طفل خديج" بمجمع الملك فيصل الطبي

استقبل مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حالة طفل خديج حديث الولادة يعاني من صعوبة في التنفس، وتم بشكلٍ عاجل عمل فحوصات وتحاليل وأشعة دقيقة للطفل أثبتت وجود تمدد بالفص الأيسر العلوي من الرئة، وتم تشكيل فريق طبي من عدة تخصصات شملت أطباء جراحة الصدر، وأطباء الرعاية الفائقة للأطفال الخُدج بالمجمع، وبعد دراسة الحالة تم اتخاذ قرار بإجراء جراحة عاجلة ودقيقة لاستئصال الفص الأيسر العلوي من الرئة عن طريق شق صدري محدود بمشاركة الدكتور نادر البرعي استشاري جراحة الصدر، والدكتور جاسر علي استشاري جراحة الصدر، والدكتورة عبير أحمد عبد السلام حسن طبيبة حديثي الولادة.