لأول مرة بـ"مدينة الملك عبدالله بمكة".. استئصال كامل الغدة الدرقية لستينية بالمنظار

وأشار إلى أن قرار الفريق الطبي المكون من الدكتور شريف كامل، والدكتور جابر الحربي، والدكتور حداد الكاف، والدكتور أحمد باحاج، ومن التخدير الدكتور إبراهيم محمد وفريقه، ومن التمريض عدلي التميمي وفريقه؛ هو إخضاع المريضة للعملية الجراحية لاستئصال الغدة الدرقية كاملة؛ حيث يتم إجراء هذه العمليات تحت التخدير العام، وعن طريق شق جراحي في وسط الرقبة بطول اثنين سنتمتر فقط؛ بحيث تكون آثار العملية الجراحية بأصغر قدر ممكن في هذا الجزء الحساس من الجسم، ولا تُخَلّف وراءها ندبات تشوه الرقبة، ويكون الألم بعد العملية أقل منه لو أجريت العملية بالطريقة التقليدية.