لأول مرة بـ"مدينة الملك عبدالله بمكة".. استئصال كامل الغدة الدرقية لستينية بالمنظار

نجح فريق طبي تكاملي بمركز الرأس والعنق وصحة قاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء عملية ناجحة لاستئصال الغدة الدرقية كاملة لسيدة في العقد السادس من العمر؛ نظرًا لوجود ورم بها؛ وذلك بتقنية المنظار الجراحي لأول مرة بالمدينة الطبية.
وأوضح استشاري جراحة أورام الرأس والرقبة والترميم المجهري بالمدينة الطبية، الدكتور محمد العيسى، أن هذه العمليات تُجرى لأول مرة بمدينة الملك عبدالله الطبية والمريضة، بعد القيام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية، تَبَيّن أنها كانت تعاني من ورم في الغدة الدرقية.
وأشار إلى أن قرار الفريق الطبي المكون من الدكتور شريف كامل، والدكتور جابر الحربي، والدكتور حداد الكاف، والدكتور أحمد باحاج، ومن التخدير الدكتور إبراهيم محمد وفريقه، ومن التمريض عدلي التميمي وفريقه؛ هو إخضاع المريضة للعملية الجراحية لاستئصال الغدة الدرقية كاملة؛ حيث يتم إجراء هذه العمليات تحت التخدير العام، وعن طريق شق جراحي في وسط الرقبة بطول اثنين سنتمتر فقط؛ بحيث تكون آثار العملية الجراحية بأصغر قدر ممكن في هذا الجزء الحساس من الجسم، ولا تُخَلّف وراءها ندبات تشوه الرقبة، ويكون الألم بعد العملية أقل منه لو أجريت العملية بالطريقة التقليدية.
وأضاف "العيسى" أنه بمساعدة منظار الفيديو الجراحي الذي يكبّر مجال الرؤية إلى عشرين ضعفًا يتم إغلاق الأوعية الدموية بواسطة الأمواج فوق الصوتية، واستئصال الغدة الدرقية مع المحافظة على الغدد جارات الدرقية والأعصاب المحركة للأحبال الصوتية وإغلاق فتحة الجلد بغرز تجميلية تحت الجلد؛ حيث تماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد والمنة، وخرجت من المستشفى بعد يوم واحد من العملية وهي بصحة جيدة.
من جهته، أبان المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين، أن مركز الرأس والعنق وصحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية يتميز بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تُضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.