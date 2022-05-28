لأول مرة.. عروض "جام بروجكت" في موسم جدة والإقبال كبير

قدمت فرقة "جام بروجكت- Jam project" عروضها الفنية لأول مرة في موسم جدة؛ وذلك على مسرح قرية الإنيمي في منطقة سيتي ووك، وسط حضور كبير من الزوار.
وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبي عروض هذه الفرقة التي تمثل صانعي أغاني الإنيميشن الياباني؛ حيث تعد السعودية أول محطة لها بعد 8 جولات عالمية للفرقة.
واستمتع عشاق الإنيمي بالفقرات الغنائية والترفيهية التي أطربت زوار قرية الإنيمي، التي قدمت على مدار مسيرتها الفنية عددًا من الأغنيات الشهيرة لمسلسلات الإنيمي؛ ومنها Mazinger Z و One Punch Man’s و Getter Robo Arc.
وتتواصل فعاليات قرية الأنيمي بالعديد من العروض والفقرات المميزة؛ منها عروض سينمائية وعروض أنيمي، وساعة أوتاكو، وتشهد القرية كذلك العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية المتنوعة التي تستقطب يوميًّا العديد من الزوار.
وحققت مناطق فعاليات "سيتي ووك" أرقامًا قياسية في الحضور من الأسر وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية؛ حيث استقطبت إدارة الموسم العديد من التجارب العالمية لأول مرة لتحقيق التنوع وصناعة المرح والمغامرات في أجواء حماسية تفاعلية.