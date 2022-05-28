لأول مرة.. عروض "جام بروجكت" في موسم جدة والإقبال كبير

وتتواصل فعاليات قرية الأنيمي بالعديد من العروض والفقرات المميزة؛ منها عروض سينمائية وعروض أنيمي، وساعة أوتاكو، وتشهد القرية كذلك العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية المتنوعة التي تستقطب يوميًّا العديد من الزوار.